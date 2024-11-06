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POLİTİKA

Özgür Özel TUSAŞ'a terör saldırısı deyince Devrim Demir'in yüzü asıldı iddiası

CHP Genel Başkanı Özür Özel'in görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek konuşması sırasında TUSAŞ'a terör saldırısından bahsederken, DEM'li eş genel başkan Devrim Demir'in yüz ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önüne gitti.

Yerine kayyım atanan Ahmet Türk ve Mardin Belediyesi eş genel başkan Devrim Demir ile birlikte halkın karşısına çıkan Özel, konuşması sırasında TUSAŞ terör saldırısına değindi.

O sırada Devrim Demir'in dişlerini sıktığı ve yüzünü astığı görüldü. İşte bu paylayım, X platformunda çok konuşuldu.

Bu görüşe katılmayanlar görüntü üzerinden niyet okumanın yanlış olduğunu savundu. Paylaşımın altına lehte ve aleyhte çok sayıda yorum yapıldı.

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