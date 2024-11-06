Yavuz Ağıralioğlu oy hedeflerini açıkladı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tv100'de katıldığı programda oy hedeflerini açıkladı. Ağıralioğlu, geçmişte yüzde 10-13 arasında bir oy oranına sahip bir partide siyaset yaptığını belirterek, bu oranı geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Anahtar (A) Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu bugün tv100'ün ilgiyle izlenen programı Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu. Önemli açıklamalara yer veren Yavuz Ağıralioğlu, oy hedefini açıkladı.

"Yüzde 10’un üzerinde bir oy alacağız"

Ağıralioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ben yüzde 10’luk – 13’lük bir partide 5 sene siyaset yaptım. Ben yüzde 10’u ölçebildim. Sahada nasıl olduğunu görüyorum bunu. Eğer bu gördüğüm yüzde 10, 5 senede gördüğüm yüzde 10 ise benim bu gördüğüm başlangıç için yüzde 10’dan fazladır.”