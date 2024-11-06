BIST 8.862
DOLAR 34,19
EURO 36,73
ALTIN 2.927,36
GÜNCEL

Yavuz Ağıralioğlu oy hedeflerini açıkladı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tv100'de katıldığı programda oy hedeflerini açıkladı. Ağıralioğlu, geçmişte yüzde 10-13 arasında bir oy oranına sahip bir partide siyaset yaptığını belirterek, bu oranı geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Anahtar (A) Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu bugün tv100'ün ilgiyle izlenen programı Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu. Önemli açıklamalara yer veren Yavuz Ağıralioğlu, oy hedefini açıkladı.

"Yüzde 10’un üzerinde bir oy alacağız"

Ağıralioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ben yüzde 10’luk – 13’lük bir partide 5 sene siyaset yaptım. Ben yüzde 10’u ölçebildim. Sahada nasıl olduğunu görüyorum bunu. Eğer bu gördüğüm yüzde 10,  5 senede gördüğüm yüzde 10 ise benim bu gördüğüm başlangıç için yüzde 10’dan fazladır.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı için sert sözler
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı için sert sözler
Hizbullah'ın füzesi İsrail'de bir araca ok gibi saplandı
Hizbullah'ın füzesi İsrail'de bir araca ok gibi saplandı
Fenomen Özlem Öz'den Coca Cola şov: Kaldıralım hemen
Fenomen Özlem Öz'den Coca Cola şov: Kaldıralım hemen
Cihat Yaycı'dan DEM Partili Batman Belediyesi'yle ilgili çok konuşulacak iddia
Cihat Yaycı'dan DEM Partili Batman Belediyesi'yle ilgili çok konuşulacak iddia
Danilo Zanna Türkiye'de yaşadığı olayı ilk kez anlattı: "Beni tokatladılar"
Danilo Zanna Türkiye'de yaşadığı olayı ilk kez anlattı: "Beni tokatladılar"
Özgür Özel TUSAŞ'a terör saldırısı deyince Devrim Demir'in yüzü asıldı iddiası
Özgür Özel TUSAŞ'a terör saldırısı deyince Devrim Demir'in yüzü asıldı iddiası
Mehmet Şef Dubai çikolatasının tarihini açıkladı
Mehmet Şef Dubai çikolatasının tarihini açıkladı
Bugünleri de mi görecektik! Özgür Özel'in yanında Tuncer Bakırhan'dan isyan çağrısı!
Bugünleri de mi görecektik! Özgür Özel'in yanında Tuncer Bakırhan'dan isyan çağrısı!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi
Canlı yayında olay iddia: CHP Genel Merkezi, Saray ilçe örgütünü görevden aldı!
Canlı yayında olay iddia: CHP Genel Merkezi, Saray ilçe örgütünü görevden aldı!
Gaffar Yakınca: CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kandil tarafından belirlenmiştir
Gaffar Yakınca: CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kandil tarafından belirlenmiştir
Ferhat Murat'tan Ahmet Özer ile ilgili bomba iddia: Remzi Kartal'dan sonra...
Ferhat Murat'tan Ahmet Özer ile ilgili bomba iddia: Remzi Kartal'dan sonra...