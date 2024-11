Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı için sert sözler

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TV100'deki "Kübra Par'la Farklı Açılar" programına konuk oldu. Ağıralioğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'ye terörist başı Öcalan'ı çağırma açıklamasına tepki göstererek, "Meclise hiçbir alçaklık giremez" dedi ve "Öcalan'ı değil, onu seveni bile meclise sokmayacağız" ifadelerini kullandı.

Anahtar (A) Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu bugün tv100'ün ilgiyle izlenen programı Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu. Yavuz Ağıralioğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın’ sözleri ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

“Meclise hiçbir alçaklık, namussuzluk giremez”

Ağıralioğlu açıklamasında, “Bence en mukaddes yerlerden biri de TBMM’dir. Buraya hiçbir alçaklık, namussuzluk giremez. Burada devlet millet düşmanları nefes almamalıdır. Burası kirletilecek bir yer değildir. Burası da bizim millet irademizin kıblesidir. Burada devletine ve milletine suikast etmiş bir alçak nefes alamaz. Değil kendisi sevenleri bile nefes alamaz.

“Değil meclise Öcalan’ı, onu seveni bile meclise sokturmayacağız”

Allah nasip eder millet teveccüh ederse değil meclise Öcalan’ı sokmak, onu seveni bile meclise sokturmayacağız. Her fikir meclise girebilir. Terörle irtibatlı hiçbir şey nefes alamaz. Şöyle yapacağız; terör örgütünü seven, öven, özlük hakları, kişilik haklar, emeklilik hakları, maaşlarını kuruşuna kadar almak şehitlerimize namus borcumuzdur. Kanun çıkacak alacağız. Her fikir serbesttir ama terörle irtibatlanan bir fikrin mecliste nefes alması mümkün değildir."

"HDP’nin eş başkanları Kandil’in kayyumlarıdır"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: "HDP’nin eş başkanları zaten Kandil’in kayyumlarıdır yani bunlar Kandil’den kendilerine atılmış kayyumlara razı oluyorlar."

"CHP - DEM arasındaki münasebetsiz bir ilişki"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu CHP- DEM ilişkisi hakkında, "Devleti kuran partinin devleti yıkmaya hevesi olan, devlet içerisinde federasyon ucunda bağımsız Kürdistan gibi lakırdıların olduğu, iki kurucu unsur iki başkent, iki bayrak, iki dilli bir toplum hayallerinin olduğu bir partiyle münasebetsiz ilişkisini CHP’lilerin kendilerinin vermesi lazım. Yani Atatürk'ün kurduğu, devleti kuran partinin genel başkanının devleti yıkmaya, yıpratmaya hevesi olan partilerle sarmaş dolaş olması CHP'nin ayıdır. Atatürkçülüğün de yükü haline gelir. Bu münasebetsizliği izah etmek zorunda olanlar CHP'lilerdir" açıklamalarında bulundu.