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Özgür Özel'den itiraf: Yanlışa ortak oldum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu programda, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu’nun protokolde yer almasının yanlış olduğunu belirterek, bu hataya ortak olduğunu itiraf etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Arena programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, bir sokak röportajındaki konuşmalarından dolayı Cumhurbaşkana hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ve daha sonra da tahliye olan Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili itirafta bulundu.

Özel programda, “‘Size bir sürpriz var’ dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum” ifadelerini kullandı.

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