Özgür Özel'i yalanlayan Dilruba Kayserilioğlu görüntüleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fuar açılışında protokolde yanına oturan Dilruba Kayserilioğlu için dün canlı yayında "Bir baktım yanımda boş bir koltuk, 'size bir sürpriz var' dediler. Dilruba, geldi ve oturdu" sözlerini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde yanında oturması hakkında "Yanlış oldu" çıkışı gündeme oturdu.

"Dilruba, geldi ve oturdu"

Özel dün akşam katıldığı Sözcü TV'de "O gün fuar açılışı var, konuşma yapacağım. Bir baktım yanımda boş bir koltuk, 'size bir sürpriz var' dediler. Dilruba, geldi ve oturdu. AKP'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokole oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu. Gönül kırdı." ifadelerini kullanması tartışmalara yol açtı.

Dilruba: Yuh yalana gel

Özel'e ilk yanıt fuar açılışındaki protokolde yanına oturtulan Dilruba Kayserilioğlu'ndan yanıt geldi. Kayserilioğlu, "Yuhhh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım? Allahtan telefon kayıtları denen bir şey var. kahve içmeye diye gittik, ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi, ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim." dedi.

Özel'in Kayserilioğlu ile ilgili açıklamalarını yalanlayan görüntüleri, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Benim misafirim olacaksın"

Fuar açılışında protokolde yanına oturtulan Kayserilioğlu'nu onurlandıran sözlere dikkat çeken İnan, Özel'in "Cezaevinde bir davet yaparsanız o davet kısa sürede karşılığını bulur. Dedim ki Dilruba sen buradan çıkacaksın. Kapının önünde konuşma yapacağım. Seni davet edeceğim. Sen buradan çıkıp bizim partinin kuruluş yıldönümünde benim misafirim olacaksın" sözlerini aktardı.

Özel'e tepki gösteren İnan, "Bu Dilruba ile şov yapacağım diye koskoca fuar açılışının gününü değiştirip korsan program yaptın… Yalanlar ayağa dolanır. Takdir milletimizin…" ifadelerine yer verdi.