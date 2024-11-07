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Ahmet Özer'in kapısı balyozla kırıldın denmişti gerçek ortaya çıktı

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer’in PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandığı operasyonda "belediye kapısının balyozla kırıldığı" iddiaları yeni görüntülerle yalanlandı. Görüntülerde kapının çilingirle açıldığı ve polisin içeri bu şekilde girdiği görülüyor.

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer’in PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandığı operasyonda "belediye kapısının balyozla kırıldığı" iddiaları yeni görüntülerle yalanlandı. Görüntülerde kapının çilingirle açıldığı ve polisin içeri bu şekilde girdiği görülüyor.

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