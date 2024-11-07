Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'konser ücreti' kavgası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş'e 69 milyon TL, 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi grubuna 71,5 milyon TL ödeme yaptığı iddiası büyük tartışma yarattı. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ve Meclis Başkanvekili Nihat Yalçın, harcamaları eleştirirken, CHP'li Ertan Işık'ın yanıtı sonrası mecliste kavga çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’i sahneye çıkararak kendisine 69 milyon Türk lirası ödeme yapmıştı.

Bu ödeme, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı.

Osman Gökçek: "Mor ve Ötesi'ne de 71,5 milyon lira ödendi"

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, bu tartışmaların ardından başka bir ödeme bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Gökçek, belediyenin 19 Mayıs 2024 Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği için Mor ve Ötesi müzik grubuna 71 milyon 520 bin Türk lirası ödediğini belirtti.

Söz konusu harcamalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine taşındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Kasım ayı meclis toplantısının 1. birleşiminde belediyeye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

CHP'li Başkanvekili: "Rahatsızlığınızı anlıyorum"

Bu eleştirilere, CHP'li Meclis Başkanvekili Ertan Işık'ın "Biz bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız. 19 Mayıs, 29 Ekim olunca cidden rahatsızlığınızı anlıyorum" sözleri sonrası ortalık karıştı.

Mecliste kavga çıktı

Bu sözlerin ardından meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Üyeler arasındaki kavga ve izdiham bir süre devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.