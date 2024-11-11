BIST 9.278
DOLAR 34,36
EURO 36,81
ALTIN 2.952,79
YEREL

Marmaray istasyonunda kan aktı! Güvenlik görevlisi, alkollü şahsı silahla vurdu: O anlar kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kadıköy'de, Marmaray istasyonunda taşkınlık çıkararak güvenlik görevlisiyle kavga eden zanlının silahla vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bostancı İstasyonu'nda alkollü olduğu iddia edilen A.A. (41), çevredekileri rahatsız etmesi üzerine özel güvenlik görevlisi M.T. (41) tarafından uyarıldı.

Taşkınlık çıkaran A.A, uyarıları dikkate almayarak M.T'ye saldırdı, çıkan arbedede zanlı silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşanan arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, turnike geçiş siteminin önünde bekleyen kişiyi güvenlik görevlisinin uyarması, zanlının saldırması ve yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında Libya sohbeti: "Hala konuşuyorlar ya"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında Libya sohbeti: "Hala konuşuyorlar ya"
Mansur Yavaş'tan konser tartışmalarına ilişkin açıklama: Gerçekleri açıklayacağız
Mansur Yavaş'tan konser tartışmalarına ilişkin açıklama: Gerçekleri açıklayacağız
Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı
Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı
Tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu! Mersin Emniyet Müdürlüğü paylaştı
Tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu! Mersin Emniyet Müdürlüğü paylaştı
CHP'li Gürsel Erol TOKİ için söyledi Murat Kurum'a teşekkür etti ezber bozdu
CHP'li Gürsel Erol TOKİ için söyledi Murat Kurum'a teşekkür etti ezber bozdu
Hadi Özışık canlı yayında gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Hadi Özışık canlı yayında gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Narin Güran cinayeti sonrası gizli bir toplantı mı yapıldı?
Narin Güran cinayeti sonrası gizli bir toplantı mı yapıldı?
Hadi Özışık'tan Özgür Özel'e: Konserden senin niye haberin olsun?
Hadi Özışık'tan Özgür Özel'e: Konserden senin niye haberin olsun?
71 milyon TL'lik konser skandalı! Mor ve Ötesi almadım diyor! Akıllarda 2 şüphe; bu para nerede?
71 milyon TL'lik konser skandalı! Mor ve Ötesi almadım diyor! Akıllarda 2 şüphe; bu para nerede?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'konser ücreti' kavgası
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'konser ücreti' kavgası
Ahmet Özer'in kapısı balyozla kırıldın denmişti gerçek ortaya çıktı
Ahmet Özer'in kapısı balyozla kırıldın denmişti gerçek ortaya çıktı
Duruşma salonuna alınmayan avukatlardan 'Gülben Ergen' isyanı!
Duruşma salonuna alınmayan avukatlardan 'Gülben Ergen' isyanı!