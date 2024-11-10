Tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu! Mersin Emniyet Müdürlüğü paylaştı

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yürekler hep sende titreyecek, gözler hep sende nemlenecek fikirlerin sonsuza dek ışığımız olacak" notuyla paylaşılan 10 Kasım videosu tüyleri diken diken etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yıl dönümünde, tüm yurtta ve dünyada saygı ve minnetle anılıyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yürekler hep sende titreyecek, gözler hep sende nemlenecek fikirlerin sonsuza dek ışığımız olacak" notuyla paylaşılan video duygu dolu anlar yaşattı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştır. Minnet ve saygıyla anıyoruz."