Narin Güran cinayeti sonrası gizli bir toplantı mı yapıldı?

Narin Güran cinayeti davasının ikinci günü sona ererken, mahkeme, cinayet sonrası aile arasında gizli bir toplantı yapıldığı iddialarını sorgulamaya devam ediyor. Sanıklar toplantıyı reddetse de, tv100 Muhabiri Canan Altıntaş, tanık olduğu bir olayda köyde hızlı bir toplanma yaşandığını belirterek bu iddiaları destekleyici açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında 2. gün de sona erdi. Dava yarın 3. günde devam edecek.

Dava duruşmasında tutuklu sanıkların ifadeleriyle cinayet aydınlatılmaya çalışılırken cinayetin sonrasında aile arasında gizli bir toplantı yapılıp yapılmadığı sorusunun da yanıtı aranıyor.

Mahkeme başkanının bugün sanıklara da sorduğu gizli toplantı olup olmadığı sorusunu sanıklar reddetmişti. tv100 Muhabiri Canan Altıntaş, Narin'in kaybolmasından birkaç gün sonra köyde tanık oldukları bir olayı canlı yayında anlattı.

Narin cinayeti sonrası gizli bir toplantı mı yapıldı?

Konuya ilişkin açıklama yapan Canan Altıntaş, şunları söyledi:

"İddianameye yansıyan birçok bilgi var. Gizli bir toplantı yapıldığı, dinlemeye karşı önlemlerin alındığı, müzik seslerinin açıldığı iddia ediliyor. Aynı zamanda bugün Baran Güran'a mahkeme başkanının toplantıların yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusunun üzerine 'Diyarbakır'da birçok yer var neden köyde yapalım?' demişti. Kuzeni Muhammet de terlik detayını anlatırken, 'Toplantıya yetişmeye çalışıyorduk. O yüzden unuttum.' gibi bir ifade kullanmıştı.

Canan Altıntaş: Bir toplantının yapıldığını öğrendik

O günle ilgili bizim de tanık olduğumuz bir konuyu anlatmak istiyorum. Gününü hatırlamıyorum 4'üncü ya da 5'inci gündü. Okul önünde kameraman arkadaşımla otururken Hüseyin Güran’ın evinden Maşallah Güran ve kızları alelacele çıkmaya başladılar, köyün birçok noktasından birileri çıkmaya başladı. Çocuklar koşarken ben de bir tanesini yanına çağırdım ne oluyor dedim ‘Şu amcamızın evinde toplanacağız, herkesi oraya çağırdılar’ diye bir şey söylemişti bana." dedi.