BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,82
GÜNCEL

Narin Güran cinayeti sonrası gizli bir toplantı mı yapıldı?

Narin Güran cinayeti davasının ikinci günü sona ererken, mahkeme, cinayet sonrası aile arasında gizli bir toplantı yapıldığı iddialarını sorgulamaya devam ediyor. Sanıklar toplantıyı reddetse de, tv100 Muhabiri Canan Altıntaş, tanık olduğu bir olayda köyde hızlı bir toplanma yaşandığını belirterek bu iddiaları destekleyici açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında 2. gün de sona erdi. Dava yarın 3. günde devam edecek.

Dava duruşmasında tutuklu sanıkların ifadeleriyle cinayet aydınlatılmaya çalışılırken cinayetin sonrasında aile arasında gizli bir toplantı yapılıp yapılmadığı sorusunun da yanıtı aranıyor.

Mahkeme başkanının bugün sanıklara da sorduğu gizli toplantı olup olmadığı sorusunu sanıklar reddetmişti. tv100 Muhabiri Canan Altıntaş, Narin'in kaybolmasından birkaç gün sonra köyde tanık oldukları bir olayı canlı yayında anlattı.

Narin cinayeti sonrası gizli bir toplantı mı yapıldı?

Konuya ilişkin açıklama yapan Canan Altıntaş, şunları söyledi:

"İddianameye yansıyan birçok bilgi var. Gizli bir toplantı yapıldığı, dinlemeye karşı önlemlerin alındığı, müzik seslerinin açıldığı iddia ediliyor. Aynı zamanda bugün Baran Güran'a mahkeme başkanının toplantıların yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusunun üzerine 'Diyarbakır'da birçok yer var neden köyde yapalım?' demişti. Kuzeni Muhammet de terlik detayını anlatırken, 'Toplantıya yetişmeye çalışıyorduk. O yüzden unuttum.' gibi bir ifade kullanmıştı. 

Canan Altıntaş: Bir toplantının yapıldığını öğrendik

O günle ilgili bizim de tanık olduğumuz bir konuyu anlatmak istiyorum. Gününü hatırlamıyorum 4'üncü ya da 5'inci gündü. Okul önünde kameraman arkadaşımla otururken Hüseyin Güran’ın evinden Maşallah Güran ve kızları alelacele çıkmaya başladılar, köyün birçok noktasından birileri çıkmaya başladı. Çocuklar koşarken ben de bir tanesini yanına çağırdım ne oluyor dedim ‘Şu amcamızın evinde toplanacağız, herkesi oraya çağırdılar’ diye bir şey söylemişti bana." dedi.

 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 184'e çıktı
Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 184'e çıktı
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 7 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı 2026 yılında...
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı 2026 yılında...
Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2 golle yıktı
Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2 golle yıktı
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek hiç kimseye yakışmaz
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek hiç kimseye yakışmaz
Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parası satışa sunuldu
Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parası satışa sunuldu
Aliyev, Paşinyan'ı uyardı: Ermenistan için facia olur
Aliyev, Paşinyan'ı uyardı: Ermenistan için facia olur
Donald Trump askerlerini Suriye'den çekecek!
Donald Trump askerlerini Suriye'den çekecek!
19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı
19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı
Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
HAVELSAN'dan açıklama: Sancar bu yıl envantere girecek!
HAVELSAN'dan açıklama: Sancar bu yıl envantere girecek!