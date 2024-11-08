Hadi Özışık'tan Özgür Özel'e: Konserden senin niye haberin olsun?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mor ve Ötesi ve Ebru Gündeş konserleri için yüksek miktarda ödeme yaptığı iddiaları tartışma yaratmaya devam ediyor. Mansur Yavaş, soruşturma başlatıldığını belirtirken, CHP lideri Özgür Özel, Ebru Gündeş'in konserini eleştirerek "Konserden haberimiz yoktu" dedi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ise Özel'in eleştirilerine tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleşen Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon 520 bin TL, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödediği iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını, Mor ve Ötesi Grubu'nun ise böyle bir parayı almadıklarını söylemesi üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Konserden haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi bu yüzden konser olmamalıydı" açıklamasında bulunmuştu.

"Konserden senin niye haberin olsun"

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV ekranlarında yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda, Özgür Özel'in bu açıklamaları için "konserden senin niye haberin olsun? Sana ne eski eşinden? Bitmiş boşanmış. Mansur Yavaş'a sen bu delikanlılığı yapıyorsun. Sen Ekrem İmamoğlu'nun konserlerinden haberdar mısın?" ifadelerini kullandı.