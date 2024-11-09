Hadi Özışık canlı yayında gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Hadi Özışık ve Şaban Sevinç cumhurbaşkanı adayları üzerinden karşı karşıya geldi. Sevinç'in "AK Parti'de gönlünden geçen isim kim" sorusuna Özışık, 3 kez "Recep Tayyip Erdoğan" diye cevap verdi.

Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın sunduğu "Tartışma zemini" programında gazeteciler Hadi Özışık ile Şaban Sevinç arasında cumhurbaşkanı adayları tartışması yaşandı.

Özışk, CHP'deki anketlerde Mansur Yavaş isminin adaylıkta ilk sırada çıktığına dikkat çekerek Sevinç'e "Kazanacak aday olduğunu bile bile Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında ısrar edecek misin" diye sordu.

Bu soruya karşılık Sevinç, "Ben CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olması gerektiğini düşünüyorum. Senin gönlünden geçen isim kim?" diye sordu.

Özışık, bu soruya "Söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan" diye yanıt verdi.