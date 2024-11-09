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POLİTİKA

CHP'li Gürsel Erol TOKİ için söyledi Murat Kurum'a teşekkür etti ezber bozdu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TOKİ’nin Elazığ’da yaptığı işlerin depremde nasıl hayat kurtardığını anlattı Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. Erol, "Elazığ'da TOKİ konutlarının yapılması süreciyle ilgili bir başarı hikayesi var. Şu anda yaklaşık 30 bin konut teslim edildi, hemşehrilerimiz bu konutlarda oturuyorlar, mimarisiyle, çevre düzenlemesiyle son derece de memnunlar. Başta TOKİ Başkanı ve personeli ve Bakanlık olarak size, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP'li Erol'dan Bakan Kurum'a teşekkür

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 yılında Elazığ'da yaşanan depremden hemen sonra Bakan Kurum'un bölgeye geldiğini, tüm süreçle ilgili büyük emekler verdiğini söyledi. Erol, şöyle konuştu:

"Elazığ depremini yaşadıktan sonra zaman zaman TOKİ konutlarının bölgesiyle eleştiriler de getirdik ama zaman geçtikçe gördük ki aslında süreç doğru planlanmış, doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş. Konutların yapımında zeminin daha sağlam olduğu bölgeler tercih edilmişti. Biz 'Şehri niye dağıtıyorsunuz?" diye bir söylemde bulunmuştuk ama 2023 depreminde gördük ki bir deprem sürecinde nüfus yoğunluğunun dağıtılması çok doğru bir kararmış. Elazığ'da TOKİ konutlarının yapılması süreciyle ilgili bir başarı hikayesi var. Şu anda yaklaşık 30 bin konut teslim edildi, hemşehrilerimiz bu konutlarda oturuyorlar, mimarisiyle, çevre düzenlemesiyle son derece de memnunlar. Başta TOKİ Başkanı ve personeli ve Bakanlık olarak size, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

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