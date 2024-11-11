BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,88
ALTIN 2.954,94
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında Libya sohbeti: "Hala konuşuyorlar ya"

Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihçi Murat Bardakçı ile sohbeti dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonunda da incelemede bulundu. Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mansur Yavaş'tan konser tartışmalarına ilişkin açıklama: Gerçekleri açıklayacağız
Mansur Yavaş'tan konser tartışmalarına ilişkin açıklama: Gerçekleri açıklayacağız
Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı
Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı
Tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu! Mersin Emniyet Müdürlüğü paylaştı
Tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu! Mersin Emniyet Müdürlüğü paylaştı
CHP'li Gürsel Erol TOKİ için söyledi Murat Kurum'a teşekkür etti ezber bozdu
CHP'li Gürsel Erol TOKİ için söyledi Murat Kurum'a teşekkür etti ezber bozdu
Hadi Özışık canlı yayında gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Hadi Özışık canlı yayında gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Narin Güran cinayeti sonrası gizli bir toplantı mı yapıldı?
Narin Güran cinayeti sonrası gizli bir toplantı mı yapıldı?
Hadi Özışık'tan Özgür Özel'e: Konserden senin niye haberin olsun?
Hadi Özışık'tan Özgür Özel'e: Konserden senin niye haberin olsun?
71 milyon TL'lik konser skandalı! Mor ve Ötesi almadım diyor! Akıllarda 2 şüphe; bu para nerede?
71 milyon TL'lik konser skandalı! Mor ve Ötesi almadım diyor! Akıllarda 2 şüphe; bu para nerede?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'konser ücreti' kavgası
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'konser ücreti' kavgası
Ahmet Özer'in kapısı balyozla kırıldın denmişti gerçek ortaya çıktı
Ahmet Özer'in kapısı balyozla kırıldın denmişti gerçek ortaya çıktı
Duruşma salonuna alınmayan avukatlardan 'Gülben Ergen' isyanı!
Duruşma salonuna alınmayan avukatlardan 'Gülben Ergen' isyanı!
Özgür Özel'i yalanlayan Dilruba Kayserilioğlu görüntüleri ortaya çıktı
Özgür Özel'i yalanlayan Dilruba Kayserilioğlu görüntüleri ortaya çıktı