Mansur Yavaş'tan konser tartışmalarına ilişkin açıklama: Gerçekleri açıklayacağız

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki konser ödemeleriyle ilgili tartışmalar sürerken, Mansur Yavaş gazeteci Gürbüz Evren’e yaptığı açıklamada, hataları savunmayacaklarını ve gerçekleri halka açıklayacaklarını belirtti. Yavaş, konuyu şeffaf şekilde değerlendirerek halkın takdirine bırakacaklarını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fahiş tutarlarla konser ödemesi yaptığına ilişkin iddialar üzerine tartışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin Mansur Yavaş'tan gazeteci Gürbüz Evren'e açıklama geldi.

"Kusuru olanı savunmam, gerçekleri açıklayacağız"

Gürbüz Evren Yavaş'ın yaptığı açıklamayı şöyle paylaştı:

"Bu konuyu objektif, tarafsız bir gazeteci anlayışıyla ele almaya hep gayret ettim. Ben Mansur beye yönelik bu yıpratma sürecini başından beri izlediğimde bir şey gördüm. Sanki her şey Mansur beyin belediye başkanı olmasıyla başlamış, ondan önce hiçbir şey olmamış.

Mansur beyle sıklıkla görüşüyoruz. Bugün tv100'e özel bir mesaj iletti bana. Şunları söyledi: Bence ters tepki verenler haklı. Biz farkımızı göstereceğiz. Millet bizi güvendiği için seçti. Onlara kötü diyerek iyi olamayız. Samimi olarak bilgileri açıklayacağız. Kusurlu olanı savunmam, başkasının suçuna ortak olmam. Reklamları emsalleriyle karşılaştırarak takdiri halka bırakacağız."