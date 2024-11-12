Devlet Bahçeli'den gazetecinin sorusuna tepki: Vazgeçemiyorsan mesleği bırak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çözüm sürecine ilişkin bir görüş ayrılığı var mı?" sorusunu soran gazeteciye tepki gösterdi. Bahçeli, "Ayrımcılığı körüklemekten vazgeç. Vazgeçemiyorsan mesleği bırak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çözüm sürecine ilişkin bir görüş ayrılığı var mı?" sorusuna, "Basın mensubu kardeşim Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgiler ile ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleği bırak" diye yanıt vermesi dikkati çekti.