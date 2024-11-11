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Ekrem İmamoğlu kurultay mı istiyor? Barış Yarkadaş'tan bomba kulis

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100’de katıldığı programda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in düzenlediği toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun kurultay isteğine karşı çıktığını ve "Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir" dediğini belirtti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun kurultay isteyip istemediği hakkında kulis bilgisi verdi.

Barış Yarkadaş'tan özel kulis

Yarkadaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptı. İlçe başkanları, belediye başkanları ve ilçe yöneticilerinin katıldığı bir toplantı. Sunumdan sonra Ekrem İmamoğlu 40 dakika konuştu. Esenyurt’taki kayyum ve kendi fikirlerini aktardı."

"Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir"

İmamoğlu konuşmasını bitirtirken ‘Gündemimiz olmamasına rağmen son bir konuya değinmek istiyorum. Medyada imza tartışması dönüyor. Bu tartışmalar partiye zarar veriyor. Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir nokta” dediğini aktardı. 

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