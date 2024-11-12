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Geri manevra yapan otomobil lokantaya daldı 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan otomobilin bir lokantaya girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile iş yerinde bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Becerikli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı lokantanın güvenlik kamarasına yansıdı.

Görüntüde otomobilin geri geri manevra yaparak kafeye girdiği ve orada bulunan kişilere çarptığı anlar yer aldı.

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