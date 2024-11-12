Levent Gültekin'den Yavaş ve İmamoğlu için olay sözler

Gazeteci Levent Gültekin, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı kampanyalarında harcadığı paralar için "insanların ümüğünü sökerek aldıkları sudan, elektrikten topladıkları parayla Cumhurbaşkanlığı kampanyası yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri için yüksek meblağlarda harcadığı iddia edilen paralar gündemdeki yerini korurken, Gazeteci Levent Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için çarpıcı yorumlarda bulundu.

5 milyar iddiası

Gazeteci Levent Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı kampanyaları için su ve elektrik gibi kamu hizmetlerinden elde edilen gelirleri kullandıklarını öne sürdü. Gültekin, İBB'nin kampanya harcamalarının 5 milyar lira civarında olduğunu iddia ederek, İmamoğlu için "5 milyardan bahsediyoruz.. Beyefendi Maltepe'de bir konser verecek 500 milyona orada halka kendini gösterecek caka satacak." ifadelerini kullandı.

Gültekin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ekrem Bey ve Mansur Bey insanların ümüğünü sökerek aldıkları sudan, elektrikten topladıkları parayla Cumhurbaşkanlığı kampanyası yapıyorlar İBB için 5 milyar konuşuluyor. Bunların miting yaparak toplumu toparlamaya güçleri yetmiyor, konser adı altında basayım parayı toplayayım milleti biraz da kendimi gösteririm Ekrem Bey eminim Mansur Yavaş'ın 5 katı yapıyordur. 5 milyardan bahsediyoruz.. Beyefendi Maltepe'de bir konser verecek 500 milyona orada halka kendini gösterecek caka satacak.