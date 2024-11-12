BIST 9.236
DOLAR 34,38
EURO 36,55
ALTIN 2.880,84
GÜNCEL

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"RPG-7 roketatar, MG-3 makineli tüfek, 2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 23 AK-47 piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği, 12 havalı tüfek, 2 dürbün, 24 silah üstü gündüz görüş dürbünü, 5 muhtelif nişangah, 50 muhtelif keskin nişancı tüfeği dürbünü, telsiz, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar, 2 lazer mesafe ölçer."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Devlet Bahçeli'den gazetecinin sorusuna tepki: Vazgeçemiyorsan mesleği bırak
Devlet Bahçeli'den gazetecinin sorusuna tepki: Vazgeçemiyorsan mesleği bırak
Geri manevra yapan otomobil lokantaya daldı 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Geri manevra yapan otomobil lokantaya daldı 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
İsrail iddialarının ardından DMM'den açıklama geldi!
İsrail iddialarının ardından DMM'den açıklama geldi!
Levent Gültekin'den Yavaş ve İmamoğlu için olay sözler
Levent Gültekin'den Yavaş ve İmamoğlu için olay sözler
Ekrem İmamoğlu kurultay mı istiyor? Barış Yarkadaş'tan bomba kulis
Ekrem İmamoğlu kurultay mı istiyor? Barış Yarkadaş'tan bomba kulis
Çalındığını düşündükleri köpeklerini kurtların götürdüğünü güvenlik kamerasından öğrendiler
Çalındığını düşündükleri köpeklerini kurtların götürdüğünü güvenlik kamerasından öğrendiler
Milletvekillerinden öğrenci affı için çağrı: Gençlerin mağduriyetine son verilsin
Milletvekillerinden öğrenci affı için çağrı: Gençlerin mağduriyetine son verilsin
Marmaray istasyonunda kan aktı! Güvenlik görevlisi, alkollü şahsı silahla vurdu: O anlar kamerada
Marmaray istasyonunda kan aktı! Güvenlik görevlisi, alkollü şahsı silahla vurdu: O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında Libya sohbeti: "Hala konuşuyorlar ya"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında Libya sohbeti: "Hala konuşuyorlar ya"
Mansur Yavaş'tan konser tartışmalarına ilişkin açıklama: Gerçekleri açıklayacağız
Mansur Yavaş'tan konser tartışmalarına ilişkin açıklama: Gerçekleri açıklayacağız
Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı
Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı
Tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu! Mersin Emniyet Müdürlüğü paylaştı
Tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu! Mersin Emniyet Müdürlüğü paylaştı