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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'teğmenlerin kılıçlı yemini' ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı tv programında çok tartışılan teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, “25 Kasım’a kadar sabırla beklememiz gerek” dedi.

Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çok tartışılan teğmenlerin kılıçlı yemini için konuştu.

“Hukuki bir süreç var”

Şu an itibariyle hukuki bir sürecin devam ettiğini söyleyen Yaşar Güler, “Hukuki bir süreç var ve bu hukuki süreç 2 ay 10 gün sürüyor. 30 Ağustos’ta teğmenler mezun oldu ve o gün zaten Harp Okulları’yla ilişikleri kesilmişti. 15 günde mehil müddetleri vardı. 15 Eylül’de onlar kendi sınıf okullarında göreve başladılar. Dolayısıyla 2 ay 10 günlük süreç, 15 Eylül itibariyle başladı.” ifadelerini kullandı.

“Sabırla beklememiz gerekiyor”

Bu konuyla ilgili sabırla beklenmesi gerektiğini söyleyen Yaşar Güler şunları kaydetti;

“15 Eylül üstüne 2 ay 10 gün koyduğumuz zaman toplum olarak 25 Kasım’a kadar sabırla beklememiz gerekiyor. Ama bizim TSK olarak bu durumlara bakışımız; daima disiplin birinci plandadır.”

 

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