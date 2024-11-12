Kübra Par'dan duygusal isyan: Bizi affedin çocuklar

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 ila 5 yaşlarındaki 5 kardeş hayatını kaybetti. Kübra Par, tv100 Ana Haber'de acı olaya tepki göstererek çocukların yoksulluk ve ihmalkârlık nedeniyle korunamadığını, toplum olarak çocuklara güvenli bir gelecek sunulamadığını vurguladı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybeden 5 kardeş bugün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

“5 yavrumuz ısınmaya çalışırken can verdi”

Acı olayla ilgili tv100 Ana Haberi sunan Kübra Par'dan isyan geldi. ‘Sizi koruyamadık çocuklar’ diyen Par sitem dolu bir konuşma yaptı. Par konuşmasında, “Bütün haber kanalları Türkiye’nin siyasi gündemini sürekli tekrar eden ve sonuçsuz ve faydasız polemikleri haber yaparken asıl gerçekler İzmir’in bu dar mahallesinde kendini gösteriyordu. Biz yasadışı bahisle kazanılan paraları, belediye konserlerine ödenen milyonları konuşurken anneleri sokakta hurda toplamaya giden 5 yavrumuz ev bile denilemeyecek küçük bir kulübenin içinde elektrik sobasıyla ısınmaya çalışırken can verdi.

“Bizi affedin çocuklar”

Yoksulluk mu vurdumduymazlık mı ihmalkârlık mı nedir bu felaketin sorumlusu diye soruyoruz bugün. Mesela komşular görmedi mi? Belediye ilgilenmedi mi? Bakanlık 18 kez ziyaret etmiş, kardeşlerin devlet himayesine alınmasını teklif etmiş ama aile kabul etmemiş. Bazıları anneyi suçluyor ama anneyi suçlamak işin kolayı. Peki asıl suçlu kim? Yoksullukla mücadele edemeyen bu anne mi yoksa yoksulluğu görüp de kalıcı bir çözüm üretemeyen yetkililer mi? Bizi affedin çocuklar. Bu toplum, bu devlet, bizler sizi koruyamadık. Bizi affedin.

"En güzel isimleri veriyoruz ama güzel bir gelecek sunamıyoruz"

En güzel isimleri veriyoruz ama güzel bir gelecek sunamıyoruz onlara. Daha büyüdüklerini göremeden toprağa gömüyoruz minik bedenlerini arkalarından ise yalnızca gözyaşı döküyoruz, vah vah diyoruz kim, neden ihmal etti diyoruz kendi üzerimizden suçu atmaya çalışıyoruz."