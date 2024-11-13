BIST 9.249
DOLAR 34,37
EURO 36,53
ALTIN 2.879,18
GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadesine yer verildi

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sinan Burhan'dan kritik İmamoğlu sorusuna Yarkadaş'tan dikkat çeken cevap
Sinan Burhan'dan kritik İmamoğlu sorusuna Yarkadaş'tan dikkat çeken cevap
Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım
TBMM'de kayyum kavgası! AK Parti ve DEM birbirine girdi
TBMM'de kayyum kavgası! AK Parti ve DEM birbirine girdi
MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı
MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'teğmenlerin kılıçlı yemini' ile ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'teğmenlerin kılıçlı yemini' ile ilgili açıklama
Kübra Par'dan duygusal isyan: Bizi affedin çocuklar
Kübra Par'dan duygusal isyan: Bizi affedin çocuklar
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Devlet Bahçeli'den gazetecinin sorusuna tepki: Vazgeçemiyorsan mesleği bırak
Devlet Bahçeli'den gazetecinin sorusuna tepki: Vazgeçemiyorsan mesleği bırak
Geri manevra yapan otomobil lokantaya daldı 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Geri manevra yapan otomobil lokantaya daldı 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
İsrail iddialarının ardından DMM'den açıklama geldi!
İsrail iddialarının ardından DMM'den açıklama geldi!
Levent Gültekin'den Yavaş ve İmamoğlu için olay sözler
Levent Gültekin'den Yavaş ve İmamoğlu için olay sözler