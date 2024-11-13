Milli Savunma Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadesine yer verildi