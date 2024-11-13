Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konserlere ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş, 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi ve 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlemesi tepkilerin odağına yerleşti.

YAVAŞ KONSERLERİ SAVUNDU

Konser skandalına tepkiler sürerken Mansur Yavaş'tan konuya dair günlerce açıklama yapmayan Yavaş, birçok sanatçıya ödenen 411 milyon 361 bin 353 TL'lik konserleri savundu.

Yavaş, "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz." dedi.

SAVCILIKTAN RESEN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyuna yansıyan konser vurgununa ilişkin resen soruşturma başlattı.

Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı.

Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

DİLEKÇELER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK

Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak.

Savcılığın soruşturması, rapor doğrultusunda şekillenecek.

Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz" dedi.

İBB'YE DE KONSER İNCELEMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aynı zamanda konser ve etkinlikler için inceleme başlatıldığı öğrenilirken İBB Kaynakları, tv100 editörü Tuğba Suiçmez'e konuştu. Yapılan açıklamada İBB kaynakları müfettişin 2021 yılından beri yapılan tüm etkinliklerle ilgili masrafları, evrakları ve ihale dosyalarını istediklerini doğruladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KALEM KALEM KONSER AÇIKLAMASI

Konserlere ödenen ücretlerle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıklamıştı.

Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu.

Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.