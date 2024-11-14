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İstanbul'da Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken aracın çarptığı hemşire Şengül Ayyıldız hayatını kaybetti. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı. Ayyıldız'a otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S, kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Şengül Ayyıldız'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ayyıldız, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan sürücü ise emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.S, tutuklandı.

Ayyıldız'ın cenazesi, bu akşam ilçedeki İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Tokat'a uğurlanacak.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ayyıldız'a kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin kayarak kontrolden çıkması ve kaldırımda yürüyen Ayyıldız'a çarpması yer aldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verdi.

"Önündeki arabayı solladıktan sonra kontrolü kaybedip kaldırıma çıktı"

Görgü tanıklarından Recep Gençay, AA muhabirine, Ayyıldız'ın kaza anında kaldırımda yürüdüğünü söyledi.

Aracın kaldırıma çıkıp Ayyıldız'a çarptığını anlatan Gençay, "Akşam saatlerinde hafif yağmur yağdığı için yerler kaygandı. Bir sürücü önündeki arabayı solladıktan sonra kontrolü kaybedip kaldırıma çıkıp o sırada yürüyen hemşire hanıma çarptı. Kazadan sonra ilk müdahaleyi biz yaptık. Durumu ağırdı. Sağlık ekiplerine haber verdik. Hastaneye kaldırıldı." dedi.

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