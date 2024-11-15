Vedat Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borcunun 8,8 milyar liraya yükseldiğini belirterek, belediyenin borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldiğini vurguladı. Ayrıca, SGK’nın işlemlerinden siyasi mağduriyet çıkarmaya çalışılmaması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nkara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcu ile ilgili Gazeteci Sinan Burhan’a, açıklamalarda bulundu.

"SGK Türkiye'nin büyük kurumlarından"

Sinan Burhan'ın Mansur Yavaş 'bize saldırıyorlar' diyerek serzenişte bulunmasını sorması üzerine, Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “SGK, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük devlet kurumlarından biridir.

"SGK'nın işlemlerinden siyasi mağduriyet çıkarmaya çalışmamalıdır"

Her türlü iş ve işlemlerinde hiçbir kurum yada kişi ayrıcalık tanımadan hareket ederek prim tahsilatı yapmaktadır. SGK’nın yaptığı işlemlerden siyasi mağduriyet çıkarmaya çalışmamalıdır.

"Borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi”"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcu 7 ayda 4,5 milyar Liradan 8,4 Milyar Liraya, Eylül 2024 itibariyle ise 8,8 Milyar liraya ulaşmıştır. Bu artış belediyenin borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldiğini açıkça ortaya koymaktadır."