Fransızlardan İsrail'e tokat gibi tepki!

Fransa-İsrail UEFA Uluslar Ligi maçında, Fransız taraftarlar İsrail'in Gazze politikaları nedeniyle İsrail marşına ıslıklarla tepki gösterdi. Tribünlerde çıkan kavgaya polis müdahale ederken, maç öncesinde Saint-Denis'te yoğun güvenlik önlemleri alındı.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. hafta maçında Fransa sahasında İsrail'i konuk etti.

Stade de France'da oynanan karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze işgali nedeniyle Fransız taraftarlardan rakip ülke marşına tepki geldi. Fransız taraftarlar, İsrail marşı anons edildiği sırada ıslıklarla tepki gösterdi.

Taraftarlar arasında kavga

İki grup taraftar arasında tribünlerde kavga çıktı. Çıkan kavgaya polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Daha öncesinde ise Fransa-İsrail karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Maç öncesinde, Arama ve Müdahale Tugayı (BRI) ekipleri bölgede devriye gezdi.

İsrail'in son maçlar öncesinde A Ligi'nde play-off oynama şansı bulunmuyor.