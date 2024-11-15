BIST 9.420
DOLAR 34,37
EURO 36,33
ALTIN 2.832,00
SPOR

Fransızlardan İsrail'e tokat gibi tepki!

Fransa-İsrail UEFA Uluslar Ligi maçında, Fransız taraftarlar İsrail'in Gazze politikaları nedeniyle İsrail marşına ıslıklarla tepki gösterdi. Tribünlerde çıkan kavgaya polis müdahale ederken, maç öncesinde Saint-Denis'te yoğun güvenlik önlemleri alındı.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. hafta maçında Fransa sahasında İsrail'i konuk etti. 

Stade de France'da oynanan karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze işgali nedeniyle Fransız taraftarlardan rakip ülke marşına tepki geldi. Fransız taraftarlar, İsrail marşı anons edildiği sırada ıslıklarla tepki gösterdi. 

Taraftarlar arasında kavga

İki grup taraftar arasında tribünlerde kavga çıktı. Çıkan kavgaya polis müdahale etmek zorunda kaldı. 

Daha öncesinde ise Fransa-İsrail karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Maç öncesinde, Arama ve Müdahale Tugayı (BRI) ekipleri bölgede devriye gezdi.

İsrail'in son maçlar öncesinde A Ligi'nde play-off oynama şansı bulunmuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a: Canlı yayına davet ediyorum
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a: Canlı yayına davet ediyorum
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
İstanbul'da Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
İstanbul'da Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Pitbull at arabasına koşulu ata böyle saldırdı çifteler onu yıldırmadı
Pitbull at arabasına koşulu ata böyle saldırdı çifteler onu yıldırmadı
Halk TV'de ilginç anlar! Atatürk'e 'diktatör' dedi, kimsenin sesi çıkmadı
Halk TV'de ilginç anlar! Atatürk'e 'diktatör' dedi, kimsenin sesi çıkmadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konserlere ilişkin soruşturma başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konserlere ilişkin soruşturma başlatıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan 'Elektronik Seçim' açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan 'Elektronik Seçim' açıklaması
Nevşin Mengü'den dikkat çeken yorum: Trump, Özel ile görüşmez
Nevşin Mengü'den dikkat çeken yorum: Trump, Özel ile görüşmez
Milli Savunma Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Sinan Burhan'dan kritik İmamoğlu sorusuna Yarkadaş'tan dikkat çeken cevap
Sinan Burhan'dan kritik İmamoğlu sorusuna Yarkadaş'tan dikkat çeken cevap
Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım