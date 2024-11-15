Devlet Bahçeli'den PKK-DEM son çağrı Türk milletine son uyarı

Gazeteci Nedim Şener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışını Ekol TV'de değerlendirdi. Şener, "Devlet Bahçeli'nin yaptığı hem PKK-DEM'e son çağrıydı. Türk milletine de son uyarıydı." dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a terör örgüt PKK'yı lağvetme çağrısı yapmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Bahçeli'nin gündem olan çıkışı Ekol TV'de yayınlanan Editör programında konuşuldu. Gazeteci Nedim Şener, Bahçeli'nin çağrısına DEM'in karşılık vermediğini belirterek, "Devlet Bahçeli'nin yaptığı hem PKK-DEM'e son çağrıydı. Türk milletine de son uyarıydı." dedi.