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POLİTİKA

Kabine değişikliği gündeme gelebilir Sinan Burhan'dan bomba kulis

Gazeteci Sinan Burhan, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde nelerin konuşulduğunu aktardı. Burhan, ayrıca bugünlerde kabine değişikliğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Tv100'de canlı yayınlana Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında konuşan gazeteci Sinan Burhan, bomba kulis bilgisi verdi.

Burhan konuşmasında, “Bugünlerde bir kabine değişikliği konusu da gündeme gelebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten daha önce ki ziyaretlerimde de ifade etmişti gerek kabine de gerek MKYK’da değişiklik olabilir diye. Kabine değişikliği noktasında bir bilgi var bende” ifadelerine yer verdi.

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