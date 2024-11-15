BIST 9.430
DOLAR 34,42
EURO 36,45
ALTIN 2.845,37
GÜNCEL

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ele geçen silah ve mühimmata ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"RPG-7 roketatar, 12 el bombası, 14 AK-47 piyade tüfeği ve 4 şarjör, ⁠2 keskin nişancı tüfeği ve 4 şarjör, M-16 piyade tüfeği, MG-3 makineli tüfek, 2 PKMS makineli tüfek ve mühimmatı, 12 havalı tüfek ve çok miktarda saçma, av tüfeği, ⁠tabanca, çok sayıda Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 5.56 mm'lik mühimmat, 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmat şeridiyle muhtelif piyade tüfeği parçaları."

Paylaşımda, ele geçen silah ve mühimmatın görüntüsü de yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Devlet Bahçeli'den PKK-DEM son çağrı Türk milletine son uyarı
Devlet Bahçeli'den PKK-DEM son çağrı Türk milletine son uyarı
Kabine değişikliği gündeme gelebilir Sinan Burhan'dan bomba kulis
Kabine değişikliği gündeme gelebilir Sinan Burhan'dan bomba kulis
Vedat Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
Vedat Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
Fransızlardan İsrail'e tokat gibi tepki!
Fransızlardan İsrail'e tokat gibi tepki!
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a: Canlı yayına davet ediyorum
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a: Canlı yayına davet ediyorum
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
İstanbul'da Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
İstanbul'da Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Pitbull at arabasına koşulu ata böyle saldırdı çifteler onu yıldırmadı
Pitbull at arabasına koşulu ata böyle saldırdı çifteler onu yıldırmadı
Halk TV'de ilginç anlar! Atatürk'e 'diktatör' dedi, kimsenin sesi çıkmadı
Halk TV'de ilginç anlar! Atatürk'e 'diktatör' dedi, kimsenin sesi çıkmadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konserlere ilişkin soruşturma başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konserlere ilişkin soruşturma başlatıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan 'Elektronik Seçim' açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan 'Elektronik Seçim' açıklaması