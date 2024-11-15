Hadi Özışık: CHP'den bir kişi bile bu ifadeyi kullanmadı

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programa katılan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile 24. dönem CHP Milletvekili Erdal Aksünger arasında, DEM Parti ve PKK ilişkisi konuşuldu.

Ekol TV ekranlarında Çağlar Cilara'nın sunduğu Tartışma Zemini isimli programa, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Hukukçu Mücahit Birinci, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve CHP 24. dönem Milletvekili Erdal Aksünger konuk oldu.

DEM Parti tartışması

Hadi Özışık programda Erdal Aksünger'e 'DEM Parti için PKK'nın siyasi ayağı olduğunu söylüyor musun?' sorusunu yöneltti.

Aksünger'in 'Evet söylüyorum, zaten bunu şimdi söylemiyorum ki yıllardan beridir söylüyorum' yanıtına karşı Hadi Özışık, 'Bugüne kadar ne yazık ki CHP'nin içerisinde bir isim bunu kullanmadı, hatırlatmak istedim' ifadeleri ile karşılık verdi.