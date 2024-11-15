CHP'den 'Suriye tezkeresi' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Suriye tezkeresi konusunda olumlu görüş bildirebileceğini belirterek, Esat ile görüşmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, "Teğmenlerin kılıçlı yemininin yasaklanmadığını, yalnızca yönergeden çıkarıldığını vurguladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarını zedeleyecek bir durum olmadığını ifade etti.

CHP Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suriye tezkeresi

Kübra Par’ın ‘Siz yeni dönemde Suriye tezkeresi yenilenecek olsa buna tamam diyecek misiniz?’ sorusuna cevap veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu şu ifadelere yer verdi; “Suriye tezkeresi sanıyorum ki gelecek sene gelecek daha bir sene var. Bizim öncelikli görüşümüz Suriye’nin milli birliğini, toprak bütünlüğünü sağlaması dolayısıyla o tip fedaratif, PKK- YPG gibi örgütlerin orada hayat bulmaması. Bundan dolayı da genel başkanımız Esat ile görüşmeyi çok arzuluyor. Ortam oluştuğu takdirde görüşecekler.

“Olumlu görüş yönünde fikrimi belirteceğim”

Bu göçmenlerin geri dönmesini de sınır güvenliğini de etkileyecek. Dolayısıyla her bakımdan avantajlı. Suriye’de durum bu şekilde gitmeye devam ederse yani PKK- YPG Türkiye’ye tehdit olmaya devam ederse elbette ki gelecekte ben kendi adıma Milli Savunma Kanunundan sorumlu gölge bakan olarak tezkerenin olumlu görüş bildirilmesi yönünde fikrimi belirteceğim.”

Teğmenlerin kılıçlı yemini

Ardından ‘Teğmenlerin kılıçlı yemini’ konusuyla ilgili konuşan Bağcıoğlu, “2023’e kadar yapılan bir yemin, yemin mevzuattan çıkarılıyor fakat yasaklanmıyor. Sadece yönergeden çıkartılıyor. Ortada yasak bir husus yok. Tören bitiminde yapılıyor. Tören sırasında yapılmamış, emre itaatsizlik yapılmamış. Hiçbir ifadede yasadışılık yok. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarını zedeleyecek hiçbir durum yok.”