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GÜNCEL

Uzungöl etrafında yıkım başlıyor Murat Kurum duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden Uzungöl'ün çevresindeki ruhsatsız yapıların yıkımına başlanacağını duyurdu.

Türkiye'nin ve Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl ile ilgili projeler devam ediyor.

Proje kapsamsında ruhsatsız ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların önümüzdeki günlerde yıkımına başlanıyor.

Uzungöl ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaları sosyal medya hesabından video ile paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız." ifadelerine yer verdi.

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