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Hadi Özışık: "Teröristbaşı Abdullah Öcalan bu hafta çağrı yapabilir"

Gazeteci Hadi Özışık katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Özışık, "İstihbarat haberlerine göre teröristbaşı (Abdullah Öcalan) bu hafta ailesiyle görüşecek. Görüşme aracılığıyla çağrı yapabilir." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde tarihi bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın, "terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini" açıklaması koşuluyla DEM Parti grubunda konuşmasını söylemişti.

Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'a seslenişi sonrası, Öcalan'ın bu yönde bir açıklama yapıp yapmayacağı tartışılıyor.

Gazeteci Hadi Özışık, EKOL TV'deki programda bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özışık, teröristbaşı Öcalan'ın bu hafta çağrı yapma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Özışık, "İstihbarat haberlerine göre terörist başı bu hafta ailesiyle görüşecek. Görüşme aracılığıyla çağrı yapabilir." dedi. 

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