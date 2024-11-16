İstanbul'daki skandal olay için Kübra Par'dan çarpıcı soru: Babanın hiç m suçu yok?

İstanbul'da 2 yaşındaki bebeğine tiner içirerek ölümüne neden olan anne Dilek Ç.’nin tutuklanması, babanın serbest bırakılması ve olayın ardındaki nedenler kamuoyunda tartışma yarattı. Kübra Par, olayın sosyal düzen ve ebeveyn sorumlulukları açısından sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, "Suç kimde sizce?" sorusunu yöneltti.

İstanbul’da kan donduran bir vahşet yaşandı. Dilek Ç. isimli kadın, 2 yaşındaki bebeğine biberona tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek 2 ay sonra yaşamını yitirmesi ise kamuoyunda büyük yankı yarattı.

“Babanın hiç mi suçu yok?”

Acı olayla ilgili tv100 Ana Haberi sunan Kübra Par kayıtsız kalmadı. Par, “Bu olayda annenin vicdansızlığını konuşuyoruz. Olmaz olsun böyle anne diyoruz. Bakamayacaksanız neden çocuk yaptınız diyoruz. Fakat babanın hiç mi kabahati yok? Polis merkezinde yapılan sorguda anne çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babanın sahip çıkmadığı nedeniyle bunalıma girdiğini söylemiş. Anne tutuklanmış baba ise serbest bırakılmış. Bu olayın İzmr’de ki 5 çocuğun öldüğü faciayla pek çok ortak noktası var. O olayda da baba bir suç makinesiydi ve hapisteydi. He iki olayda annenin suçu çok büyük tamam ama babanın hiç mi suçu yok?

“Suç kimde sizce?”

Kadınları bu çaresizliğe iten sosyal düzenin hiç mi sorgulamayacağız? Bu ülkede kız çocuklarımız kendi ayakları üzerinde durabilen, bilinçli tercih yapabilen, güçlü bireyler olarak yetiştiremiyorsak suç kimde sizce?”