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Özgür Özel önlüğü giydi, pazar tezgahına geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler Semt Pazarı’nda lahana satarak vatandaşlarla sohbet etti. O anlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Bahçelievler Semt Pazarı’nda önlük takarak lahana sattı. Pazardaki vatandaşlarla vatandaşla sohbet eden Özel'in görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Asgari ücret tartışmaları 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin temmuzda yeniden zam yapılması koşuluyla 30 bin liraya çıkarılmasını savundu.

Özel, son açıklamasında "Asgari ücretin satın alma gücü 10 bin liraya kadar düştü. Buna rağmen asgari ücreti hak eden seviyeye çekmemek için çalıştıkları ortada. Şu anda CHP'nin milletvekilleri bu meramı anlatmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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