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İzmir'de polise silahlı saldırı: 2'si ağır 3 polis yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devriye ekibine silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken 2'si ağır 3 polis yaralandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etti.

Yaralanan 3 polis memuru, ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

Zanlı M.S.Ç. ise gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

Öte yandan vatandaşlar saldırganın işletmesi önünde toplandı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Halk saldırganın dükkanını yerle bir etti

Saldırı sonrası saldırgana ait olduğu iddia edilen bir dükkanın, bölgedeki vatandaşlar tarafından camları kırılarak içerideki eşyalara zarar verildi.

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