Gelin arabasının önüne atladı, tekme tokat dayak yedi!

Adana'da, seyir halindeki gelin arabasının kaputuna para almak için çıkan kişi, damat ve düğün sahipleri tarafından darbedildi. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da para almak için gelin arabasının kaputuna asılan çıkan kişi, damat ve düğün sahipleri tarafından darbedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda bir kişi para almak için seyir halindeki gelin arabasının kaputuna çıktı.

Uyarılara aldırmayan kişi araçtan inen damat ve düğün sahipleri tarafından darbedildi.

Daha sonra damat ve düğün sahipleri araçlarına binerek yoluna devam etti.

Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.