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Malatya'da bina yıkımı sırasında göçük! 1 işçi enkazdan kurtarıldı

Malatya'da, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında bina iş makinesinin üzerine devrildi ve kepçe operatörü Hamza Çetin enkaz altında kaldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılan Çetin, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü, yaralı olarak kurtarıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan kepçe operatörü Hamza Çetin'in kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılan Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çetin, ambulansa taşınırken gazetecilerin "Nasılsın?" sorusu üzerine "İyiyim, çok şükür" diye yanıt verdi.

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