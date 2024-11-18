Korsan yemin ile ilgili çarpıcı detaylar! 7 kez başvurmuşlar...

Gazeteci Fuat Uğur, katıldığı bir televizyon programında, teğmenlerin korsan yemini ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgileri canlı yayında tek tek açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu Ebru Eroğlu ve hakkında soruşturma açılan 4 yeni mezun teğmen hakkında Gazeteci Fuat Uğur, MSB kaynaklarından aldığı çok özel açıklamaları tv100 ekranlarında açıkladı.

Fuat Uğur konuya ilişkin MSB kaynaklarına ilettiği soruları ve gelen yanıtları izleyicilerle paylaştı.

"Teğmenler okul komutanlarına gidip eski yemin metnini okumak istiyoruz, diyorlar"

Başta Ebru Eroğlu olmak üzere bu teğmenler mezuniyet töreninden önce toplanarak okul komutanlarına giderek, "Biz mezuniyet töreninde eski yemin metnini okumak istiyoruz." diyorlar.

"7 kez taleplerini tekrarlıyorlar"

Okul komutanları ise "hayır bu mümkün değil, yapmamalısınız" yanıtını veriyorlar. Teğmenler bu talepleri için okul komutanları gidip taleplerini 7 kez tekrar ediyorlar. Her defasında hayır yanıtını alınca "biz o zaman alternatif bir yemin töreni yaparız" diyorlar. Organize edenler Ebru Eroğlu ve 5 arkadaşı daha fazla değil.

Komutanların durumu ne olacak?

Ama o alternatif yemin törenine 300'e yakın yeni mezun katıldığını sorunca "Çünkü anons ettiler, o teğmenler de bir şey var diye heyecanla gittiler ve katıldılar. Neden gittiklerini bilmiyorlardı. Zaten soruşturma heyetine de bunu ifade ettiler." yanıtını aldım.

"Onlar hakkında da soruşturma var; çünkü bu bilgiye sahip oldukları halde tedbir almadılar. Sahada o kargaşaya engel olup bu tartışmayı önleyebilirlerdi ama yapmadılar" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Teğmenler "TSK'yı tarikatlar sardı, bu nedenle yaptık" dediler

Teğmenler kendilerine neden böyle bir şey yaptınız diye sorulduğunda nasıl bir gerekçe ileri sürdüler diye sorduğumda, "Disiplin soruşturmasını yürüten heyete gerekçe olarak "TSK'yı tarikatlar sardı, bu nedenle yaptık" yanıtını veriyorlar. Dediklerine göre motivasyonları bu. O zaman sormak gerekir. Yanlarına gelen 300'e yakın genç teğmen belki daha rahat hareket etselerdi yani acele etmeselerdi çoğunluğu katılırdı. Demek ki tarikatlar sardı gerekçesi, iddiası doğru değil." yanıtını aldım.

"Ortadaki tamamen disiplinsizlik suçu"

Arkasında siyasal bir bağlantı veya motivasyon var mı? Bunu tespit ettiniz mi? sorusunu yönelttim ve şu cevabı aldım:

"Biz buna bakmıyoruz. İşin o kısmı MİT'e ait. Biz sadece düz disiplin suçu olarak ele alıyoruz meseleyi. Asıl sorun, burada TSK'nın itibarının zedelenmesi ve ordumuzun bu tartışmaların içine çekilmesi. Artık "TSK'da bölünme mi var" diye konuşulmaya başlanması çok üzücü bir durum. Bu soruşturmanın "Ne Mustafa Kemal'in askerleriyiz lafıyla" ne de alternatif yemin metninin içeriğiyle alakası var. Ortadaki tamamen disiplinsizlik suçu.

Türkiye'nin uğraştığı şeyler bunlar mı olmalı? Bölgemizde yaşananlar belli. Bu tür eylemler ülkemizde iç barışı zedeler, TSK hakkında şüpheler uyandırır. Güvenliğimize darbe vurur."

"3 gün içinde yazılı savunmalarını verecekler"

Son olarak bundan sonraki sürece ilişkin savunmalarını ne zaman vereceklerini sorduğumda, "Bugünden başlayarak 3 gün içinde yazılı savunmalarını verecekler. Daha sonra ise disiplin kurulunun önünde avukatlarıyla sözlü savunmalarını yapacaklar. Bu süreç yaklaşık bir buçuk, 2 ay kadar sürer, yıl başında tamamlanır ve nihayetlenir." şeklinde süreç ifade edildi.