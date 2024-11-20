Bakan Yerlikaya'ya saldıran CHP'li vekillere bir tepki de Hadi Özışık'tan: Kabadayı mısınız? Siz kimsiniz ya?

Meclis koridorunda kayyum gerginliği yaşandı. CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri yapılacağı salona Bakan Ali Yerlikaya'nın girişini engellemek isteyince arbede çıktı. EKOL TV'de gazeteci Hadi Özışık, CHP'li vekillere "Kabadayı mısınız? Siz simsiniz ya?" diyerek tepki gösterirken, Şaban Sevinç'in Meclis'teki skandalı normalleştirmeye çalışması pes dedirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken 'kayyum' gerginliği yaşandı. CHP'li vekiller, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemek istedi. Bu sırada çıkan arbedede Yerlikaya ezilme tehlikesi yaşadı.

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

EKOL TV canlı yayınına konuk olan gazeteci Hadi Özışık, Ali Yerlikaya'ya yönelik saldırıya sert tepki gösterdi.

Hadi Özışık'tan CHP'li vekillere: Kabadayı mısınız? Siz kimsiniz ya?

Hadi Özışık, "İçişleri Bakanı Meclis'e giriyor. Zorbalıkla, zorba bir tutumla içeri giremezsin. Orası sizin babanızın hanı mı yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Siz kimsiniz ya? İçişleri Bakanı gelecek, siz içeri almayacaksınız, böyle bir şey olabilir mi? CHP bunu alışkanlık haline getirdi. Geçmişte Ali Mahir Başarır bir dava görülüyordu. Mahkeme hakimine parmak salladı, 'yazıklar olsun' diye kıyameti kopardı. Böyle bir siyaset olur mu? Böyle bir normalleşme olur mu? Yeni bir siyaseti yok eden bir tutum bu. İçişleri Bakanı içeri gelecek, siz orada... Kabadayı mısınız? Siz Kimsiniz ya?" ifadelerini kullandı.

Canlı yayının diğer konuğu Şaban Sevinç'in ise Meclis'te yaşanan skandalı normalleştirmeye çalışması pes dedirtti.