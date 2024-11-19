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İstanbul'da pitbullun sahipli köpeğe saldırma anı kamerada

Avcılar'da başıboş pitbull cinsi köpeğin, sahipli fino cinsi köpeğe saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Avcılar'da başıboş gezen pitbull cinsi köpek, kafeteryada sahibinin yanındaki Tobi isimli fino cinsi köpeğe saldırdı.

Tobi'yi sahibi Sudenaz Kürkçü kurtarmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Tobi'nin yaralı halde kaçmayı başardığı saldırıda, Kürkçü de elinden yaralandı.

Köpeğini bulamayan Kürkçü, polise başvurdu. Saldırı anı ise kafeteryanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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