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POLİTİKA

Bütçe görüşmeleri öncesi arbede çıktı İçişleri Bakanı Yerlikaya ezilme tehlikesi geçirdi

İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorlarında kayyum gerilimi yaşandı. CHP'liler salon girişine barikat kurdu, İçişleri Bakanı Yerlikaya salona güçlükle girebildi.

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri gergin başladı. Bütçe görüşmeleri öncesi arbede yaşandı. CHP'li üyeler kayyumu protesto etmek için salon girişine barikat kurarken, CHP'li Ali Mahir Başarır ve Bakan Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı.

Mehmet Muş CHP’li vekillere, ‘Burası milletin meclisi, barikat kurulacak yer değil.’ sözleri ile tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya komisyonda yerini aldı. CHP'li vekiller kayyumlarla ilgili döviz açtı, yüksek tansiyon vekillerin karşılıklı atışmalarıyla devam etti.

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