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Bayraktar TB3'den dünya havacılık tarihinde bir ilk!

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından, Bayraktar TB3'ün dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olduğuna ilişkin yapılan paylaşım, ülkemizin havacılık alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Savunma sanayii alanında katedilen her gelişme sevindirirken, BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan son paylaşım ise ülkemizin havacılık alanında geldiği son noktayı gösterdi.

DÜNYA TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

BAYKAR tarafından BayraktarTB3'e ilişkin yapılan paylaşımda, BayraktarTB3'ün dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden, TCG Anadolu'dan iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olduğu bildirildi.

"VATANIMIZA ARMAĞAN OLSUN!"

X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer aldı:

Dünya Havacılık Tarihi | 19 Kasım 2024

#BayraktarTB3, dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden, TCG Anadolu'dan iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı oldu!

Vatanımıza armağan olsun!

Global Aviation History | November 19, 2024

The Bayraktar TB3 has made history as the first unmanned aerial vehicle to successfully take off and land on the short-runway carrier TCG Anadolu!

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