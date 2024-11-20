Mansur Yavaş ve İmamoğlu 50 dakika ne konuştu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesi gündem olmuştu. Mansur Yavaş, görüşmenin içeriği ile ilgili Gazeteci Aytunç Erkin'e bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Merak edilen görüşmenin detaylarına ilişkin gazeteci Aytunç Erkin, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeyi tv100'de anlattı.

“Yaklaşık 50 dakika oturduk”

Aytunç Erkin, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmesini şu ifadeler ile aktardı; “Özel bir gündem yoktu. Baştan onu söyleyeyim dedi. ‘Sayın İmamoğlu Ankara’ya geldi ve beni de ziyaret etmek istedi. Biz de yaklaşık 50 dakika oturduk. Günlük gelişmeler, belediyenin yaşadığı sorunlar, birtakım konser meseleleri ve kayyum meseleleri konuşuldu' diyor.

“Bununla da zerre kadar ilgilenmiyorum”

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir gündem görüşmede geçip geçmediğini soran Erkin’e Mansur Yavaş, “Kesinlikle böyle bir konu ve gündem olmadı. Bununla da zerre kadar ilgilenmiyorum ve ilgilenmiyoruz. Benim gündemimde cumhurbaşkanlığı meselesi yok' ifadeleri ile cevap verdi.