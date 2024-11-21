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Üsküdar'da yaşlı kadın kamyonun altında kalarak can verdi: O anlar kamerada

Üsküdar'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ahmediye Mahallesi Tunusbağı Caddesi'nde ilerleyen bir yük kamyonu, trafik ışıklarında durdu. Kamyon, yeşil ışık yandığında hareket ettiği sırada, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Hanife Güner'e çarptı.

Kadın aracın altında kalırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yaşlı kadının yayalara kırmızı yandığı sırada aceleyle karşıya geçmeye çalışması, kendisini göremeyen sürücünün hareket etmesi sonucu da kamyonun altında kalması yer aldı.

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