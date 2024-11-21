Kübra Par: CHP'nin iktidara gelme şansı her geçen gün azalıyor

tv100 Ana Haberi sunan Kübra Par, CHP'lilerin Meclis'te kalkıştığı skandala ilişkin konuştu. Kayyum meselesinin CHP'nin dengesini bozduğunu söyleyen Par, "İktidarla yumruklaşan bir CHP'nin belki kendi tabanını mutlu etme şansı var ama iktidara gelme şansı her geçen gün azalıyor" diye konuştu.

Dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri kayyum uygulamalarını protesto etmek için büyük bir skandala kalkıştı.

CHP'li isimler, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı. tv100 Ana Haberi sunan Kübra Par, Meclis'te yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

"'Meclis'e İçişleri Bakanı geliyor, koridorda bekleyelim, içeriye giremesin. Biz Esenyurt'a giremedik, nasıl oluyormuş?' fikri kimden çıktıysa büyük bir stratejik hata yapmış partisi adına" diyen Kübra par, görüntülerin utanç verici olduğunu, ülkeye ve CHP'ye zerre faydasının olmadığını ifade etti.

Par sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP geçmişte AK Parti ile içişleri bakanlarıyla çok kavga etti. Sonuç ne oldu? CHP'ye oy veren muhalif kitle tarafından alkışlandılar belki tamam ama yüzde 25'i de hiç aşamadılar. Yerel seçim sürecinde bu eski ezberleri biraz bozmaya başlamışlardı. 'Erdoğan'la kavga etmeyeceğiz, ülke sorunlarına odaklaşacağız, normalleşme olsun' diyorlardı. Karşılığını da sandıkta da anketlerde de almaya başlamışlardı. Şimdi yine savruluyor CHP. Eski reflekslerine geri dönüyorlar. Kayyum meselesi kusura bakmasınlar ama dengelerini bozdu. İktidarla yumruklaşan bir CHP'nin belki kendi tabanını mutlu etme şansı var ama iktidara gelme şansı her geçen gün azalıyor.

Meclis'te de, CHP'de de, Türkiye'de de hiç insanları memnun etmeyecek görüntüler bunlar. Hiç yakışmadı. CHP eğer iktidara gelmek istiyorsa; böyle bakan iten, yumruklaşan, protesto eden bir fotoğrafla özellikle Anadolu'da, sağ seçmenden, kararsız seçmeden oy almak gibi bir meseleleri yok demek ki... Böyle yaparlarsa çok zor seçim kazanmaları" ifadelerini kullandı.