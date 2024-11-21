Canlı yayında ortalık karıştı! Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel birbirine girdi

TBMM'de dün CHP'li vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve ekibinin toplantı salonuna girişini engellemesini yorumlayan gazeteciler Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel, canlı yayında birbirlerine girdi.

CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu programda TBMM'de yaşanan kriz ele alındı. Yaşanan olayı yorumlayan gazetecilerden Abdülkadir Selvi, CHP'liler tarafından gerçekleştirilen bu eylemin hiçbir kabul edilebilir yanı olmadığını savunarak, "Meclis'te bu barikatı kuranlar terör örgütleridir, bunu yapanların sokakta barikat kuran teröristlerden farkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere karşı çıkan İsmail Dükel ise, "CHP'li Ali Mahir Başarır, sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile 2 dakika konuşabilmek istiyor. Reddedilince bu olaylar patlak veriyor. CHP'li vekillerin amacı bilgi almaktı" şeklinde konuştu.

Tartışmanın bu anında iki gazeteci de giderek daha hararetli bir şekilde ve ayağa kalkarak konuşurken, moderatör Fulya Öztürk ve diğer konuklar, ortaya çıkan karmaşayı dindirmek için Selvi ile Dükel'i sakinleştirmeye çalıştı.

Programın ilerleyen anlarında ikili aynı üslupla tartışında Fulya Öztürk yine devreye girerek iki konuğunu da uyardı:

"Bakın izleyicler mesaj atıyor, 'Ne dediğiniz anlaşılmıyor, gerginliğin neden çıktığını da anlamadık, konuşmalarını da anlamıyoruz' diyorlar"

Ne olmuştu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişinde CHP'li milletvekilleri görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.