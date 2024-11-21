Ali Yerlikaya: AK Parti üyesi olmaktan büyük onur duyuyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu. Yerlikaya, AK Parti kongrelerine gitmesine tepki gösteren muhalif isimlere 'Ben AK Parti üyesiyim ve bundan da büyük onur duyuyorum' şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

"AK Parti üyesi olmaktan büyük onur duyuyorum"

Yerlikaya, muhalefet milletvekillerinin AK Parti kongrelerine gitmesine yönelik eleştirilerine “Ben AK Parti üyesiyim ve bundan da büyük onur duyuyorum. Bütün arkadaşlarımızla beraber sizlerin yaptığı gibi bizde o demokrasi şölenine katkı sunmak, onların coşkusuna katılmak için yanlarına gidiyoruz" yanıtını verdi. CHP'li vekiller, Yerlikaya’nın “AK Partiliyim” ifadesine "Siz bizim de güvenliğimizden sorumlusunuz" diye tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya da CHP'li vekillere, "Korkmayın, başınıza bir şey gelmez. Ben sizi seviyorum" diye konuştu.