Bakan Yerlikaya'dan 'gideceksiniz' sözlerine tokat gibi cevap: Bizi millet getirdi

Önceki gün CHP'li Ali Mahir Başarır ve beraberindeki CHP'li isimler tarafından Meclis'te önü kesilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP ve DEM Parti sıralarından gelen 'gideceksiniz' sözlerine sert tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, CHP ve DEM Parti sıralarından tepkiler geldi.

"Millet getirdi bizi buraya"

Ali Yerlikaya, Ali Mahir Başarır öncülüğünde CHP ve DEM Partili isimlerden gelen 'gideceksiniz' tehditlerine tokat gibi cevap vererek 'Millet getirdi bizi buraya. Nereye Gidiyoruz? Burası milletin iradesi, haddini bilerek konuş' ifadelerini kullandı.

"AK Parti üyesi olmaktan büyük onur duyuyorum"

Yerlikaya, muhalefet milletvekillerinin AK Parti kongrelerine gitmesine yönelik eleştirilerine “Ben AK Parti üyesiyim ve bundan da büyük onur duyuyorum. Bütün arkadaşlarımızla beraber sizlerin yaptığı gibi bizde o demokrasi şölenine katkı sunmak, onların coşkusuna katılmak için yanlarına gidiyoruz" yanıtını verdi. CHP'li vekiller, Yerlikaya’nın “AK Partiliyim” ifadesine "Siz bizim de güvenliğimizden sorumlusunuz" diye tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya da CHP'li vekillere, "Korkmayın, başınıza bir şey gelmez. Ben sizi seviyorum" diye konuştu.